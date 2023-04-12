ما حكم حشو الأسنان في رمضان؟.. المركز العالمي للأزهر يوضح

تلقى المركز الأزهر العالمي للفتوى سؤالا عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي موقع «فيس بوك»، وكان نصه: «ما حكم حشو الأسنان في رمضان؟ وهل يجوز تنظيف الأسنان أو خلعها في نهار رمضان؟».

حكم حشو الأسنان في رمضان

وعن حكم حشو الأسنان في رمضان، أكد الأزهر الشريف أنّ حشو المسلم لأسنانه أو تنظيفها في نهار رمضان لا يبطل صيامه لكن لا بد من عدم ابتلاع المريض لشيء من الدواء أو الدم وإلا في هذه الحالة يكون صيامه باطلا.

وقال مواطن سؤالًا آخر عن حكم إعطاء الطبيب للمريض إبرة تخدير لحشو أسنانه أو تنظيفها في رمضان، وهو ما رد عليه الأزهر بأنّ إبرة التخدير لا أثر لها على صحة الصوم، لأنّها لا تصل إلى الجوف ولا يوجد لها معنى في الأكل أو الشرب.

زهد النبي الكريم في الدنيا

وفي سياق منفصل، نشر المركز العالمي للفتوى بالأزهر منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وكان نصه: «كان سيدنا رسول الله ﷺ مُتقلِّلًا من الدُّنيا، مُعْرِضًا عن زهرتها، يعيش جُلَّ أيامه على التَّمر والماء، وما شَبِعَ ﷺ ثلاثة أيام تباعًا من الخبز، حَجّته كانت على رَحْلٍ رثّ، وعلى قطيفة ما تُساوي أربعة دراهم، وما ترك بعد وفاته إلَّا سلاحَه، وبغلتَه، وأرضًا جعلها صَدَقَة».

وأضاف:« الرسول هو الزَّاهد الذي سِيقت إليه الدُّنيا بمُتعِها فلم يُصبْ منها إلا كَفَاف عَيشِه؛ رغبةً فيما عند الله، وهو يدعو ويقول: «اللهم اجعل رِزْق آل محمدٍ قُوتًا» [متفق عليه]، إلى أن مات ودرعُه مرهونة عند يهوديٍّ في نفقةِ عِياله».