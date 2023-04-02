خطيبة طبيب الأسنان الراحل بالشرقية: «مش مستوعبة ومستنياك تكلمني»

رثت بسنت آغا، خطيبة الدكتور السيد منصور هيكل، طبيب الأسنان الذي لقي مصرعه أمس إثر اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الثاني في قرية أباظة بمركز فاقوس بالشرقية، أثناء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، برفقة عدد من الشباب.

ونشرت خطيبة الطبيب الشاب الراحل، عبر حسابها على «فيسبوك»، كلمات مؤثرة بعد الانتهاء من مراسم الدفن وتوديعه بكل الألم من قبل معارفه إلى مثواه الأخير، جاء فيها: «أنت كنت شرف ليا وشرف لأي حد عرفك».

أمنية كان يتمناها الطبيب الفقيد

وفي منشور آخر قالت خطيبة طبيب الأسنان الراحل بالشرقية إنه كان يتمنى أن يعرف الجميع عن الجمعية الخيرية التي كان متطوعا بها، ليزداد الخير والتبرعات لها، لاستفادة أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

توفي ليلة جمعة صائما

وتابعت خطيبة الطبيب الراحل رثائها قائلة إن كل أمنياته تحققت وتشعر أنه في حالة سعادة، مؤكدة أنه توفي صائما ليلة جمعة، وكان يقوم بإفطار صائمين، فضلا عن محبته بين الناس وسماحته ومساعدته المحتاجين قدر استطاعته، مختتمة كلماتها: «أنا قلبي بيوجعني أوي يا سيد، ومش مستوعبة إنك مت، قولي إنك كويس أنا مستنية تكلمني الصبح».

سقوط الطبيب الشاب بعد اختلال توازنه

وكان طبيب الأسنان توفي أمس بعد عمل شاق ومجهود بدني متواصل في الجمعية الخيرية ومطبخ الخير الذي يجهزون فيه وجبات الطعام للصائمين وتوزيعها بقريتهم والقرى المجاورة بمركز فاقوس، حيث سقط من الطابق الثاني بسبب اختلال توازنه ما أدى لإصابته بإصابات أدت لوفاته.

الأجهزة الأمنية تصرح بالدفن وتشييع الجثمان

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد مصرع شاب عشريني يعمل طبيب أسنان بنطاق مركز شرطة فاقوس، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثمان بالمشرحة لتحديد أسباب الوفاة وانتفاء وجود شبهة جنائية، فيما صرحت بالدفن وتسليمه لذويه، والذين شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.