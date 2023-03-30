هل خلع الأسنان للصائم يفطر؟.. دار الإفتاء توضح

يتعرض البعض إلى آلام أو مشكلات في الأسنان، ما قد يتطلب تدخل طبي، سواء بالخلع أو بأي أمر آخر، لكن يخشى الذي يعانون من هذه المشكلات، خلع الأسنان في وقت الصيام، ظننا منهم أن ذلك قد يكون مفطرًا.

دار الإفتاء المصرية، أوضحت هذا الأمر، وما إذا كان خلع الأسنان في الصيام يفطر أم لا، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية لـ«الإفتاء» على «فيس بوك».

رد دار الإفتاء

وأوضحت «الإفتاء»، أن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم، لذلك لا خوف من إجراء هذا الأمر خلال الصيام، خاصة أن البعض يعانون من ألم أو مشكلات بسببها لا تحتاج إلى تأخير.

شرط لخلع الأسنان للصائم

لكن حددت «الإفتاء»، شرطا بخلع الأسنان في وقت الصيام، وهو ألا يدخل شيء في الجوف، كما أكدت أن خروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم.

ومن خلال هذا، يطمئن الكثيرين ممن يعانون مشكلات في الأسنان، ومنها ما يحتاج إلى التدخل أو الخلع، لكن يخشى صاحبها من أن يكون ذلك الأمر مفطرا.