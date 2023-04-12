دعاء استقبال عيد الفطر.. اللهم اجعلنا من المرحومين لا المحرومين

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يبدأ العد التنازلي لعيد الفطر، المناسبة ذات الطابع الخاص لدى الأمة الإسلامية ومصر، ويستقبله الجميع بترديد الأدعية، أملًا في تحقيق ما يتمناه العبد من ربه، ولكن قد لا يعلم بعضهم ما هو دعاء استقبال عيد الفطر.

دعاء استقبال عيد الفطر

يمكن ترديد أكثر من دعاء استقبال عيد الفطر، وهو ما يستعرضه هذا التقرير على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم ادِّ عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولاً، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك ولطفك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين».

تعرف على دعاء استقبال عيد الفطر

ويمكن ترديد دعاء استقبال عيد الفطر مثل: «اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»، وكذلك: «اللهم اعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عني شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات».