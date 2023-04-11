14 تكليفا من الحكومة للمحافظين بشأن عيد الفطر

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات ضمن استعدادات عيد الفطر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بالتنسيق بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها على توجيهات الحكومة للمحافظين قبل عيد الفطر، جاءت كالتالي:

- رفع درجة الاستعداد ومتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المنافذ والمعارض والأسواق.

- استمرار تشغيل معارض السلع والشوادر والمنافذ بأسعار مخفضة.

- التشديد على المحافظين ونوابهم بالقيام بجولات لمتابعة الخدمات، وتحديدا الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

- التأكد من توافر اللحوم والدواجن والأسماك وكل السلع التي يقبل عليها المواطنين.

- تكثيف الحملات بالتنسيق مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بالمحافظات على الأسواق والمحلات، للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها للاستهلاك الآدمي.

- إلغاء الإجازات للقيادات المحلية في المرافق الخدمية بالمحافظات.

- مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و منع مخالفات البناء خاصة في فترة إجازات الأعياد بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمدن وقوات إنفاذ القانون والإدارات الزراعية والوحدات المحلية.

تكثيف أعمال النظافة

- التفتيش على محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية.

- التشديد على أعمال النظافة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن وإزالة الإشغالات، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والمياديين وفي محيط الساحات.

- التأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

- التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أي مخالفات، واتخاذ إجراء ضد المخالفين.

- تلقي شكاوى المواطنين خلال مبادرة صوتك مسموع على الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783

- تنفيذ حملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب.

- التنسيق بين غرفة عمليات التنمية المحلية مع غرف عمليات المحافظات وعمليات مجلس الوزراء لمواجهة أي طارئ.