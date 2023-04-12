مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر

حددت الحكومة مواعيد عمل وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات، في إجازة عيد الفطر، حيث يتم استمرار مواعيد تشغيل المحال العامة كما هي في شهر رمضان، وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تفتتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحا، أما الورش تعمل حتى العاشرة مساء، مع استثناء بعض الأنشطة من أجل خدمة المواطنين، حيث تعمل على مدار 24 ساعة، وهي السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة، وأيضا خدمات الدليفري.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023، لمراعاة طبيعة عمل تلك الأنشطة والإقبال عليها.

مواعيد غلق المحلات في رمضان

شمل القرار، مواعيد عمل وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، إذ تستمر حتى الساعة الثانية صباحا، لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات، مع التزام الورش والأعمال الحرفية بالغلق داخل الكتل السكنية، الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

قانون المحال العامة

كما تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث يوجد 316 نشاطا يشملهم قانون المحال، وتوجد مراكز إصدار التراخيص بالأحياء والمدن، لتلقي طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والمقاهي والورش، وغيرها من الأنشطة التجارية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، والتعامل بشكل رسمي، والحصول على الرخصة في وقت محدد، والتعامل يكون مع جهة واحدة لتلقي التراخيص وإصدارها، لمنع أي لغط، ومن باب التيسير على المواطنين، كما يتم سداد رسوم الترخيص مرة واحدة، وهي محددة وفق القانون، وتتراوح من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه.