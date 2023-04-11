مواعيد عمل مكاتب التموين بعد عيد الفطر 2023.. استقبال المواطنين 26 أبريل

مواعيد عمل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، هي نفسها مواعيد عمل الجهات الحكومية والتي يطبق عليها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إجازة عيد الفطر المبارك 2023، والتي أعلن أنها تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري.

مواعيد عمل مكاتب التموين

وتبدأ مواعيد عمل مكاتب التموين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 والمحدد مدتها 6 أيام، بداية من يوم الأربعاء 26 أبريل، إذ تنتهي إجازة العيد يوم الثلاثاء 25 أبريل، وتعد الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر أبريل 2023

- يوم السبت 1 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل، إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- يوم الاثنين 17 أبريل، إجازة شم النسيم.

- يوم الخميس 20 أبريل، وقفة عيد الفطر.

- يوم الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم السبت 22 أبريل، ثاني أيام عيد الفطرالمبارك.

- يوم الأحد 23 أبريل، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الاثنين 24 أبريل - يوم إضافي مع إجازة عيد الفطر.

- يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 28 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 29 أبريل، عطلة أسبوعية.