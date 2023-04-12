7 ملايين متر مكعب زيادة في منسوب الخزان الجوفي بجنوب سيناء بسبب الأمطار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الأمطار والسيول التي تسقط سنويا على مدن محافظة جنوب سيناء هي مصدر خير وعطاء للأهالي، حيث يعتمدون عليها في عمليات الشرب والزراعة، خاصة في الوديان والتجمعات البدوية.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن كميات المياه التي سقطت خلال شهري مارس وأبريل تقدر بحوالي 7 ملايين متر مكعب، وهي تعمل على زيادة منسوب الخزان الجوفي للمياه والذي كان يعاني من نقص شديد الفترة الماضية بسبب قلة الأمطار والسيول.

الخزان الجوفي للمياه

من جانبه، أوضح المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام الموارد المائية والري بجنوب سيناء، أن الخزان الجوفي للمياه يشمل منطقة سهل القاع لمسافة 60 كيلومترا داخل مدينة الطور.

وأشار إلى أن الخزان تعرض للنفاد وقلة المنسوب جراء المزارع التي أقيمت علي هذا الخزان الاستراتيجي، دون استخدام طرق ري مناسبة، أو زراعة محاصيل تناسب المناطق الصحراوية.

وأضاف مدير المواد المائية لـ«الوطن»، أن الأمطار تعمل على رفع مستوى المياه بالخزان الجوفي، وبالتالي يعاد تجديده، وطالب بضرورة قيام أصحاب المزارع بترخيص الآبار الموجودة في منطقة سهل القاع لتنظيم عملية استهلاك مياه الخزان.

سيول ميعر ودهب

وقال «فودة»، إن المحافظة تعرضت للأمطار الغزيرة لمدة ساعات، وتسببت في حدوث سيول قوية بمدينتي طور سيناء ودهب تقدر بنحو نصف مليون متر مكعب من المياه، وجرى تخزينها في الخزان الجوفي.

وأشاد المحافظ بمشروعات الحماية من أخطار السيول التي حمت مدينة طور سيناء من كارثة بسبب سيول وادي ميعر، حيث تمكنت السدود والبحيرات الصناعية من احتجاز آلاف المترات المكتبة من المياه دون أن تصل إلى وادي الطور، مشيرا إلى أن المواد المائية نفذت أكثر من 50 مشروعا تشمل بخيرات صناعية وقنوات وسدود حماية وإعاقة ومعابر ابر ايرلندية، وقدرت قيمة هذه المشروعات بنحو 1.5 مليار جنيه.