500 ألف متر مكعب حصيلة سيول مدن جنوب سيناء.. تُستخدم في الري والشرب

شهدت محافظة جنوب سيناء، أمس الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هبت رياح جنوبية شرقية تسببت في حدوث عواصف ترابية على مدن خليج السويس، فيما سقطت سيول على مدن خليج العقبة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن مدن خليج العقبة من شرم الشيخ حتى طابا تعرضت لأمطار غزيرة بسبب الطقس السيئ، وتحولت إلى سيول متوسطة وقوية أدت إلى غلق جزئي للطريق بين شرم الشيخ ودهب.

سيول دهب نويبع

وذكر المحافظ جنوب سيناء، أنه جرى رفع الإطماءات من جميع الطرق، خاصة طريق «دهب- شرم الشيخ» و«دهب- نويبع»، حيث تعرضت المنطقة إلى أمطار غزيرة تسببت في حدوث سيول بين دهب وشرم الشيخ، مشيراً إلى أن الطرق مفتوحة منذ أمس بعد إغلاقها جزئيا.

وأضاف «فودةة»، أن سيل وادي ميعر بمدينة الطور سار في مجراه الطبيعي، حيث قام رئيس مجلس مدينة طور سيناء مبروك الغمريني بالتوجه إلى مكان السيل أمس، وتابع الموقف عن كثب، ولم يسفر هذا السيل عن أي خسائر.

500 ألف متر مكعب

وأوضح «فودة»، أن مديرية الموارد المائية والري بجنوب سيناء أرسلت لجانا إلى المناطق التي تعرضت للسيول في طور سيناء ودهب، لمعاينة مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمنطقتين.

وتابع المحافظ، بأن كمية المياه التي سقطت أمس على مدن جنوب سيناء جراء السيول والأمطار تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب من المياه، وهي تساعد في زيادة منسوب الخزان الجوفي، إضافة إلى أنها تُستخدم في الزراعة والشرب.