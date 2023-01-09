محافظ جنوب سيناء: سيول وادي وردان برأس سدر تسير في مجراها الطبيعي والطرق مفتوحة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه جرى إزالة آثار الأمطار التي سقطت على بعض مدن المحافظة، ليلة أمس وفجر اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن رؤساء المدن تابعوا الموقف عن كثب وقاموا بالتعامل مع الموقف عن طريق تنفيذ خطط تنفيذ مواجهة الأمطار.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه جرى إرسال سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء لشفط المياه في بعض المدن مثل رأس سدر والطور وتم إزالة كافة آثار المياه من الطرق والأحياء.

وأوضح المحافظ أن مدن نويبع وطابا وسانت كاترين ورأس سدر وأبو زنيمة تعرضت لأمطار متوسطة وغزيرة.

سيول رأس سدر

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدينة رأس سدر الواقعة علي خليج السويس تعرضت ليلة أمس لأمطار غزيرة استمرت لساعات، مشيرا إلى أن تجمع الأمطار في الوديان تسبب في حدوث سيول متوسطة في وديان وردان ورأس سدر.

وأشار إلى أن السيل في وادي وردان يسير في مجراه الطبيعي متجها إلى بحيرة وردان، أما سيل وادي سدر عبر الطريق بسلام عن طريق مروره في المواسير و«البرابخ»، ولم تحدث أي أضرار جراء هذه السيول، مؤكدا أن جنوب سيناء قادرة على التعامل مع هذه الظواهر الطبيعية لأنها متكررة كل عام.

تجمعات المياه

من جهته، قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء إن المدينة تعرضت فجر اليوم لأمطار غزيرة فجر اليوم الثلاثاء تسببت في حدوث تراكمات المياه في بعض المناطق بالمدينة.

وأوضح أنه جرى الدفع بسيارات شفط المياه وإزالة جميع آثار المياه من الطرق والأحياء تحت إشرف أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، الذي أكد أن المدينة خالية تماما من أي آثار لمياه الأمطار، مضيفا أن المعدات الثقيلة أزالت الطين وبعض مخلفات الأمطار في مناطق الزهراء وتوشكى.