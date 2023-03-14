سيول تضرب طابا ووادي السعال في جنوب سيناء

أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول ضربت مدينتي نويبع وطابا الواقعتين على خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، وقرر اللواء المحافظ خالد فودة تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة لمتابعة أحوال الطقس عن كثب.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيول مازالت تتساقط علي مدن نويبع وطابا وسانت كاترين بغزارة، وجرى الاتصال برؤساء المدن لمتابعة موثق الأمطار والسيول.

أمطار في طابا

وشهدت مدينة طابا سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، على كل المدينة ووصلت حتي قرية النقب، وحتى الآن لم يتم رصد أي سيول في وديان طابا أو المراخ، وقال المحافظ إن رؤساء المدن يجرون جولات داخل المدن تحت المطر لمتابعة الموقف عن كثب والتدخل السريع حال حدوث سيول.

أمطار في نويبع

من جانبه، قال اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع إن الأمطار تسقط بغزارة على المدينة ووادي وتير وبعض المناطق القرية بالمدينة، مؤكدا أنها لم تؤثر على حركة الملاحة بميناء نويبع البحري الذي يعمل بصورة طبيعية.

وأكد عدم وجود سيول في الوقت الحالي في وادي وتير أو الوديان التابعة للمدينة وبالرغم من ذلك، جرى رفع درجة الاستعداد تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

سيول وادي السعال

وتعرض وادي السعال التابع لمدينة سانت كاترين لسيول خفيفة جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم مدن المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن لم تتلق غرفة عمليات المحافظة بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق.