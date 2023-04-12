مصرع سائق وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالواحات

لقي سائق مصرعه وأصيب 6 اخرين في حادث انقلاب سيارة، وتمّ نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة على الطريق ومتهشمه بالكامل.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها المتوفى وإصابة 6 أشخاص كانوا في كابينة السيارة.

كما تمّ نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.