ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» لـ23 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح - الإسكندرية الدولي الساحلي أمام قرية حسنبك بالضبعة أي 23 شخصا أو غير النقل لجميع المصابين إلى مستشفى الضبعة وتقديم العلاج والرعاية الطبية الشاملة لهم.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

ننشر أسماء حادث تصادم، اليوم، سيارتين ميكروباص مع ربع نقل وهم كالتالي:-

1 - حمادة عباس ثابت 32 أسيوط كدمات بالرأس وكدمة بالقدم اليسرى

2 - عماد منتصر يسرى 26 من القاهرة كدمة بالرأس.

3- أدهم ممدوح السيد 20 الشرقية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4 - أشرف جمال حسين 25 سنة سوهاج كدمة بالبطن.

5 إسماعيل صابر عبد الله 23 سنة من طنطا كدمة بالرأس.

6 محمود محمد الخواص 18 سنة من كفر الشيخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

7- محمد صبحي أنوار 26 أسيوط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8- خالد شحاتة أشرف 34 الدقهلية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9- محمد إبراهيم قطب 24 سنة من الغربية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10- إبراهيم رمضان أبو السعد 28 من طنطا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11- أحمد علاء جمال 26 طنطا كدمة باليد اليمنى.

12- عصمت عبدالله محمد 39 سوهاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13- سالم صالح سالم 33 الشرقية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

14- ضيف إبراهيم ضيف 35 أسيوط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

15- على محمد حسن 18 المنيا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

16 محمد ايمن عبدالكريم 28 شبرا الخيمة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

17- الطيب عبد المنعم خلف 28 أسيوط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

18 محمد صالح سالم 25 الشرقية كدمات وسحجات بالوجه.

19 محمد إبراهيم ضيف 32 أسيوط كدمات وسحجات بالظهر.

20 علاء الدين احمد محمد 38 الأقصر كدمات وسحجات بالجسم.

21 عطيه سليمان الفيومي 32 البحيرة كدمة بالوجه.

22 - محمود صابر إبراهيم 28 شبرا الخيمة كدمات وسحجات بالجسم.

23 يوسف عطية إبراهيم الصباغ 42 كفر الشيخ كدمة بالظهر.