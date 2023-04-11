إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقي

أصيب شخصان بإصابات خطيرة في حادث تصادم دراجة نارية بشخص، كان يعبر الطريق، وتمّ نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر المحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمّ ضبط الدراجة والتحفظ على قائدها بالمستشفى.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين في منزل كوبرى الدقي.

تفاصيل الواقعة

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة بخاريه يقودها مندوب توصيل 20 سنة، بشخص 30 سنة، حال عبوره نهر الطريق مما أدى إلى اصابتهما إصابات خطيرة، وتمّ نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلاقى العلاج.