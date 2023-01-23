سقوط عصابة الدراجات النارية في القاهرة بعد بلاغ من أحد المواطنين

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد سكان منطقة الخليفة، باكتشافه سرقة دراجته النارية عقب ركنها في أحد شوارع المنطقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، قاما بتحميلها بصندوق سيارة ربع نقل ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها، توبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها، كما أضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وأقرّا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، باستخدام سيارة أخرى ملك المتهم الآخر، حيث تم ضبط المسروقات والسيارة الآخرى.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.