مصرع شخص وزوجته في حادث تصادم بأكتوبر

لقي موظف مصرعه هو وزوجته ربة منزل أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وتمّ نقل الجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم محمد داود رئيس مباحث ثالث أكتوبر يفيد فيه مصرع موظف، 40 سنة، وزوجته ربة منزل، 30 سنة، حال استقلالهما دراجة بخارية أمام مساكن أبناء الجيزة اصطدمت بهما سيارة ملاكي وفرت هاربة.

وتكثف مباحث أكتوبر جهودها لضبط السيارة وقائدها، وتمّ نقل الجثامين إلى مستشفى سعاد كفافي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.