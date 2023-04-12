هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟.. علي جمعة يجيب (فيديو)

هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟ سؤال يشغل بال البعض في العشر الأواخر من رمضان، إذ ينتظر الجميع هذه الليلة العظيمة، التي هي خير من ألف شهر، وتغفر فيها جبال من الذنوب وتستبدل بحسنات، لإحيائها في الصلاة والعبادة.

هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟

وتلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، تساؤلًا حول هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟ وأجاب عليه في أحد الدروس الدينية الخاصة به، ونشره في مقطع فيديو عبر قناته.

وللإجابة على هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟، قال الدكتور علي جمعة، إنَّ جدول الغزالي يقول إنَّها متحركة، والأولياء حينما ينتظرون رؤية أو فتح أو غيره تكون متحركة، ولكن من يرصد ليلة القدر يقول أنها ثابتة.

الإجابة على هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة

وتابع «جمعة» في الإجابة على هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟، أن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، كان يقول ويقسم بالله أنَّ ليلة القدر في 27 رمضان، وكذلك النحاس الذي قال إنها 27.

وأكّد جمعة، أنَّ معرفة هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة أمر سيظل مجهولًا، وسيظل الجميع يسعى لمعرفة الجواب الأكّيد، وسيظل الجميع يختلف عليها