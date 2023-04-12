«الرقابة الصحية» تبحث اعتماد مراكز الصحة النفسية بالتأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس لقومي للصحة النفسية، والدكتور أحمد جمال أبو العزايم، رئيس الجمعية المصرية للصحة النفسية، في اجتماع تنسيقي مشترك لبحث تدريب الكوادر الطبية بالمنشآت الصحية النفسية على معايير الصحة النفسية التي أصدرتها الهيئة والتي حصلت مؤخرًا على الاعتماد الدولي من «الاسكوا» بنسبة نجاح بلغت 99% كأول معايير في مجال الرعاية الصحية النفسية على مستوى الوطن العربي.

المجلس القومي للصحة النفسية

ورحب رئيس الهيئة العامة للاعتماد بالتعاون المشترك مع المجلس القومي للصحة النفسية، مؤكّدًا اكتمال منظومة الصحة المصرية بصدور قانون رقم 210 لسنة 2020 لعلاج المريض النفسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنَّ الهدف المشترك الذي تسعى إليه الهيئة مع المجلس القومي للصحة النفسية هو وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

وأشادت الدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس لقومي للصحة النفسية، بالمجهودات التى تبذلها GAHAR وضرورة العمل على التكامل بين معايير GAHAR والمعايير التي أصدرها المجلس الخاصة بترخيص وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية، ورحبت بالتعاون مع الهيئة لتأهيل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية للحصول على اعتماد الهيئة استعدادا لتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية والجمعية المصرية للصحة النفسية، عن فخره بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالخطوات الكبيرة التي تتم في مجال الصحة النفسية في مصر مؤخرًا، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية الالكترونية لخدمات الصحة النفسية مشيدا بالدور الوطني المنتظر لمعايير الجودة ولهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تنظيم الممارسات المهنية بقطاع الصحة النفسية، مؤكّدًا تطلعه للتعاون بين كل من هيئه الاعتماد والرقابة والمجلس القومي للصحة النفسية والمستشفيات النفسية للارتقاء بمنظومه الخدمات النفسية في مصر.