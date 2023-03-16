«الرقابة الصحية» تبحث مدى جاهزية المراكز الطبية المتخصصة لتطبيق معايير GAHAR

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة، ضمّ ممثلي الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، لبحث الخطوات التنفيذية لخطة تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في إطار استعدادات الأمانة لتقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل رسميا بمختلف المحافظات.

الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطبيق معايير GAHAR، وخطة التسجيل والاعتماد خلال عامي 2023 و2024، وكذلك الجهود المشتركة التي تمت للتعريف بالمعايير واستخدام الأدوات التي تتيحها الهيئة للتقييم الذاتي وتطوير الأداء خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة للتعاون والمشاركة بخبراتها في تطبيق معايير الجودة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستشفيات الأمانة لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التسجيل والاعتماد.

بدء إجراءات التسجيل لعدد من المستشفيات

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على بدء إجراءات التسجيل لمستشفيات «دار الشفاء، والزيتون التخصصي، وأورام دار السلام هرمل، والشيخ زايد التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا، ومركز أورام دمنهور، ومركز علاج الأورام بميت غمر»، على أن تشمل خطة التسجيل 40 منشأة بنهاية 2024.

شارك بالإجتماع الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلي إدارات «التسجيل والاعتماد، المراجعين، تسجيل أعضاء المهن الطبية، الدعم الفني للمنشآت الصحية».