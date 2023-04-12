الصين تسجل أول وفاة بشرية بمتحور جديد من إنفلونزا الطيور

قالت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم، إنَّ الصين سجلت أول حالة وفاة مصابة بإنفلونزا الطيور، وهي أول حالة بشرية لامرأة صينية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

تسجيل أول حالة وفاة بمتحور جديد من انفلونزا الطيور الصين

وبحسب قناة «العربية»، أكّدت المنظمة أن حالة الوفاة تعود لامرأة بالغة من العمر 56 عاما من إقليم قوانجدونج، وهي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا «إتش3 إن8»، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور، إذ سجلت الحالتان الأخريان في الصين أيضًا العام الماضي.

كان مركز قوانجدونج الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة، وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.