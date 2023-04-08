رئيس «الصحة العالمية» يشكر الرئيس السيسي على دعم المنظمة

رد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على تهنئة الرئيس السيسي للمنظمة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة مستخدمًا حروف اللغة الإنجليزية «شكرًا جزيلًا» موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته ولدعمه لمنظمة الصحة العالمية احتفالًا بالذكرى 55 لتأسيسها.

السيسي يهنئ منظمة الصحة العالمية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كلمة لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة ذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسها.

وقال الرئيس السيسي: «السيد الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. إنه من لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: «إن الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدًا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، ومن ثم فإنني أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي».

تعاون مثمر بين مصر ومنظمة الصحة العالمية

وتابع: «إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط.