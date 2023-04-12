مصرع 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

لقي 6 أشخاص مصرعهم في انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص

أما عن تفاصيل الحادث، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من بني سويف، كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى الهرم.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة لهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .