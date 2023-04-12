«الأرصاد»: عودة الأجواء الشتوية اليوم.. وأمطار رعدية جنوب الوجه البحري (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الشتوية التي بدأت منذ مساء أمس وخلال فترات الليل مستمرة معنا اليوم، حيث توجد أجواء شتوية متكاملة، من انخفاض بدرجات الحرارة، وأمطار بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي متعمق بدرجات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومنخفضة بدرجات الحرارة، ما يساعد بشكل كبير على المزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة العظمى اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى يتوقع أن تكون 21 مئوية نهارا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وسرعات الرياح بين 30 لـ40 كم/ساعة، ما يساعد بشكل كبير على الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية، وفترات الليل ستكون باردة على أغلب الأنحاء لأن درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل ستكون 13 درجة مئوية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار بدأت منذ مساء أمس ومستمرة حتى الآن بأغلب محافظات الجمهورية، لكنها متفاوتة الشدة وتختلف من محافظة لأخرى، وتستمر الأمطار لتكون متوسطة، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، مرورا بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية لكن بكميات أقل، حيث تكون من متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري من محافظات المنوفية والشرقية والغربية وبعض المناطق من مدن القناة.