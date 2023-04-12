«الأرصاد»: أجواء ممطرة من القاهرة إلى الصعيد.. وسحب رعدية في 5 محافظات

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة وتغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وتوقّع خبراء الطقس، أن تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا إلى الداخل، كما يُتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناه والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وبحسب هيئة الأرصاد،تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، ما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21- 13

- العاصمة الإدارية 22 - 13

- أكتوبر 21 - 13

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 12

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 23 - 11

- أسيوط 23 - 12

سوهاج 24 - 13

- قنا 24 - 14

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 25 - 14

- أبو سمبل 26 - 15