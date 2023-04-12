«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم: رعدية على السواحل وتصل إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض جديد في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، ليسود طقس بارد نهارا على جميع الأنحاء، شديد البرودة ليلا، مع استمرار توقعات سقوط الأمطار بكميات متفاوتة بين محافظة وأخرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، وتتضمن المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى، ومحافظات البحيرة والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية، حيث تكون بكميات كبيرة ورعدية احيانا.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّه مع تقدم ساعات النهار تمتد السحب الممطرة على مدن القناة وخليج السويس والسواحل الشرقية للبلاد ووسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30-40 كيلومترا في الساعة، ما يزيد الشعور ببرودة الطقس، كما ستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المفتوحة، ويؤثر على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21- 13

- العاصمة الإدارية 22 - 13

- أكتوبر 21 - 13

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 12

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 23 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 13

- قنا 24 - 14

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 25 - 14

- أبو سمبل 26 - 15