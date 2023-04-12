«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية يصاحبها حبات البرد

كشفت الهية العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

طقس شمال الصعيد

وأوضحت الهيئة، أن هناك أتربة ورمال مثارة تنتج عن الرياح الهابضة من السحب، تؤثر على الفرافرة والمنيا وبني مزار وملوي، وتتقدم حتى أسيوط مع الوقت، وإثرها تنخفض الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى استمرار سيطرة السحب على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح الشمالية لتكون الليلة باردة على كل الأنحاء.

طقس شمال البلاد

أما بالنسبة للأنحاء الشمالية، فتتساقط الأمطار عليها، خاصة «مطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا»، مرورا بالقاهرة الكبرى، تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق مختلفة، كما تتساقط حبات البرد، لافتة إلى أن السحب تتجه شرقا، لتتساقط الأمطار على بورسعيد ودمياط والإسماعيلية حتى تصل إلى السواحل الشرقية مع الساعات الأولى لصباح الغد، تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، لتستمر الأجواء الباردة ونشاط الرياح إلى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس في الدلتا

وبالنسبة لحالة الطقس غرب الدلتا «الغربية والمنوفية والقليوبية»، فإنها تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

طقس القاهرة الكبرى

أما القاهرة الكبرى، فهي على موعد مع الأمطار مع تقدم الوقت، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة، لتشمل كل السواحل الشمالية والوجه البحري، مع تقدم ساعات الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الممطرة تستمر على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، وأجزاء من شمال الصعيد حتى الأربعاء، كما تشير صورة القمر الصناعي، إلى الرمال المثارة على الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة 21- 13

- العاصمة الإدارية 22 - 13

- أكتوبر 21 - 13

- بنها 21 - 13

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 13

- كفر الشيخ 21 - 13

- المنصورة 20 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 14

- دمياط 21- 12

- بورسعيد 20 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 13

- العريش 20 - 11

- رفح 19 - 12

- رأس سدر 24 - 15

- نخل 21 - 09

- كاترين 19 - 07

- الطور 25 - 15

- طابا 21 - 12

- شرم الشيخ 28 - 16

- الإسكندرية 20 - 12

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 12

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 12

- رأس غارب 26 - 19

- الغردقة 27 - 17

- سفاجا 28 - 18

- مرسى علم 28 - 17

- شلاتين 30 - 19

- حلايب 26 - 21

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 28 - 21

- الفيوم 22 - 12

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 23 - 11

- أسيوط 24 - 13

- سوهاج 24 - 13

- قنا 24 - 14

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 25 - 14

- أبو سمبل 26 - 15