رفع مياه الأمطار بالغربية وانتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

وجه الدكتور مهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بسرعة رفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، وذلك عقب تعرض مراكز المحافظة إلى موجه من الطقس السيئ.

رفع حالة الطوارئ

وأشار «شطا»، في بيان، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشوارع، لحين الانتهاء من موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة، مع التواصل الدائم لغرفة العمليات 125 الخط الساخن الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالفروع.

موجة الطقس السيئ

وذكر أنه عقب ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة إلى موجة من الطقس السيئ، تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من أجل التأكد من تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وأوضح «شطا»، أنه على تم انتشار المعدات وسيارات رفع مياه الأمطار ومراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.