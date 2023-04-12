جداول امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 / 2023، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة عام ورياضي ومجتمعي والتربية الخاصة والشهادة الإعدادية.

مواعيد امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والإعدادية بالقليوبية

وتضمنت الجداول، وفق بيان محافظة القليوبية، المواعيد التالية:

- الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي، يوم السبت 6 مايو حتى الأحد 7 مايو، على مدار يومين.

- الرابع والخامس الابتدائي (عام - مجتمعي - صم - مكفوفين) 6 مايو حتى 9 مايو المقبل، على مدار 4 أيام.

- الصف السادس الابتدائي (عام - مجتمعي - مكفوفين) 10 مايو حتى 14 مايو المقبل، على مدار 4 أيام.

- الصفان السادس والسابع الابتدائي صم 6 حتى 9 مايو المقبل، لمدة 4 أيام.

- الصف الثامن الابتدائي صم 10 حتى 14 مايو المقبل، لمدة 4 أيام.

- صفوف النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي 6 حتى 14 مايو، ولمدة 8 أيام.

- الأول والثاني الإعدادى «المكفوفين - الصم - المهني» الاثنين 8 حتى 13 مايو المقبل، ولمدة 6 أيام.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 من 18 حتى 24 مايو المقبل، ولمدة 6 أيام.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني 18 حتى 24 مايو المقبل، لمدة 6 أيام.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين من 18 حتى 24 مايو المقبل، لمدة 6 أيام.

- الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من 7 حتى 17 مايو المقبل، ولمدة 10 أيام.

- الأول والثاني الثانوي للمكفوفين، من 6 حتى 14 مايو المقبل، 8 أيام.

- الأول والثاني الثانوي للصم من 6 إلى 13 مايو المقبل، ولمدة 7 أيام.

- النقل والتخصص للخط العربي من 6 حتى 16 مايو المقبل، ولمدة 10 أيام.

جداول امتحانات آخر العام كاملة في القليوبية

وجاءت جداول امتحانات آخر العام بالقليوبية لكل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالي:

ووجه اللواء محافظ القليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، بالتأكيد على الاستعدادات لإمتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لها.