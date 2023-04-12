رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جداول امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
03:19 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ للقليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ للقليوبية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 / 2023، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة عام ورياضي ومجتمعي والتربية الخاصة والشهادة الإعدادية.

مواعيد امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والإعدادية بالقليوبية

وتضمنت الجداول، وفق بيان محافظة القليوبية، المواعيد التالية:

- الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي، يوم السبت 6 مايو حتى الأحد 7 مايو، على مدار يومين. 

- الرابع والخامس الابتدائي (عام - مجتمعي - صم - مكفوفين) 6 مايو حتى 9 مايو المقبل، على مدار 4 أيام. 

- الصف السادس الابتدائي (عام - مجتمعي - مكفوفين) 10 مايو حتى 14 مايو المقبل، على مدار 4 أيام.

- الصفان السادس والسابع الابتدائي صم 6 حتى 9 مايو المقبل، لمدة 4 أيام. 

- الصف الثامن الابتدائي صم 10 حتى 14 مايو المقبل، لمدة 4 أيام. 

- صفوف النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي 6 حتى 14 مايو، ولمدة 8 أيام. 

- الأول والثاني الإعدادى «المكفوفين - الصم - المهني» الاثنين 8 حتى 13 مايو المقبل، ولمدة 6 أيام. 

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 من 18 حتى 24 مايو المقبل، ولمدة 6 أيام. 

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني 18 حتى 24 مايو المقبل، لمدة 6 أيام. 

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين من 18 حتى 24 مايو المقبل، لمدة 6 أيام. 

- الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من 7 حتى 17 مايو المقبل، ولمدة 10 أيام. 

- الأول والثاني الثانوي للمكفوفين، من 6 حتى 14 مايو المقبل، 8 أيام. 

- الأول والثاني الثانوي للصم من 6 إلى 13 مايو المقبل، ولمدة 7 أيام. 

- النقل والتخصص للخط العربي من 6 حتى 16 مايو المقبل، ولمدة 10 أيام. 

جداول امتحانات آخر العام كاملة في القليوبية

وجاءت جداول امتحانات آخر العام بالقليوبية لكل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالي: 

ووجه اللواء محافظ القليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، بالتأكيد على الاستعدادات لإمتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لها.

اقرأ المزيد:

جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في القليوبية.. تبدأ 14 يناير

جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في القليوبية.. تبدأ 14 يناير

محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات نصف العام لـ"التعليم الفني"

تعديل جداول امتحانات نهاية العام في القليوبية بسبب "الاستفتاء"

"طلاب القليوبية" يضعون جداول امتحانات النقل والشهادات

طلاب القليوبية يضعون جداول الامتحانات لـ"أنفسهم"
بقلم حسن صالح