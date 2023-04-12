ما هو نظام كوركت الجديد لامتحانات الكليات؟.. الجامعات تجيب

توسعت جامعات حكومية وخاصة، في تطبيق نظام اختبارات حديث من نوعه يتماشى مع متطلبات الجودة والتقدم الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي بمختلف الكليات، تماشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، خلال امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023، وهو نظام «كوركت»، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات.

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، أنّ الجامعات تسعى وفق استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم بما يلبي طموحاتها في إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، موضحا أنّ التوسع من نظم الاختبارات الإلكترونية بمختلف أنماطها كنظام «كوركت» خطوة إيجابية لتحسين مسيرة البحث العلمي والاطلاع.

معلومات عن نظام امتحانات كوركت

وقالت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إنّه جرى التوسع في النظام بامتحانات الميدتيرم، بعد نجاحه في عدد من الأقسام، مبيّنة معلومات عنه، كما يلي.

- يمكن أعضاء هيئة التدريس من إعداد أكثر من نموذج للامتحان بهدف الحد من ظاهرة الغش أو توقع الأسئلة.

- سهل الاستخدام بالنسبة للطلاب والأساتذة.

- نظام تقويم ذكي يسمح بإنشاء اختبارات متوازنة تعمل على قياس المهارات المستهدفة من المقررات الدراسية، ويتم إرسالها للطلاب من خلال أجهزة الكمبيوتر بمعامل الجامعة.

- يساعد النظام في استخراج التقارير اللازمة لقياس درجة الصعوبة والتمييز ومدى عدالة الاختبار.

- يقوم النظام بتصحيح الاختبارات آليًا.

- الاختبارات تمت في معامل الحاسب الآلي بالكليات.

- مدة الامتحان لاتتجاوز ساعة واحدة.

- يتعرف الطالب على نتيجته فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة.

- التعرف على الإجابة الصحيحة إذا كانت إجابته خطأ.

- يقيس النظام جودة الأسئلة بهدف التحسين المستمر.