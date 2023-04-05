سوهاج تنظم أطول مائدة إفطار في الجامعات المصرية لـ900 فرد (صور)

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، أطول مائدة إفطار شهدتها الجامعات المصرية هذا العام، لإفطار أكبر عدد من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال والطاقم الإداري بالجامعة كأسرة واحدة، وتجاوز عددهم 900 فرد من منسوبي الجامعة فى جو أسرى يظله الود والمحبة بين أبناء الجامعة.

خلق روح الود والتعاون

من جانبه، أوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، أنّ الهدف من إقامة الإفطار الذى نظمه طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج اليوم، هو خلق روح الود والتعاون بين طلاب الجامعة، ومد جسور التواصل والاحترام بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الجلوس على مائدة واحدة كأسرة واحدة.

روحانيات وطقوس الشهر الكريم

وقال النعمانى، إنّ روحانيات وطقوس رمضان داخل الحرم الجامعي، لها شعورا مختلفا عن أي مكان آخر، مشيرا الى أنّ الجميع استقبل إفطار رمضان بالترحاب والفرحة لتعظيم المحبة والود بين الجميع، ونشر روح الجود والتعاون وترسيخها في نفوس الطلاب، كما ورثناها نحن كأعضاء هيئة تدريس عن أستاذتنا.

نشاط طلاب من أجل مصر

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالسلوك الرائع لطلاب من أجل مصر، وحسن التنظيم في حفل الإفطار الذي يعد بإرادة طيبة، مثمنا دور طلاب من أجل مصر، وما يقدمونه من نشاط متميز على مدار العام الجامعي في مختلف المجالات داخل الجامعة، بالإضافة إلى نشاطها المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب وأفراد المجتمع الخارجى.

حضور حفل الإفطار

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

أنشطة طلاب من أجل مصر

وقدم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، العديد من الأنشطة المختلفة خلال الفترة الماضية فيما يزيد عن 150 نشاطا متنوعا، مثل تجهيز كراتين رمضان، وبطاطين ومفروشات، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا علاوة على الأنشطة العلمية والثقافية.