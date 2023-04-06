أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن حصول الجامعة على أول اعتماد للمعامل بين الجامعات المصرية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تم التسجيل للمعامل لدى الهيئة في مارس 2022 كأول جامعة مصرية.

جامعة الزقازيق تحصل على أول اعتماد للمعامل بين الجامعات المصرية

وتقدم رئيس جامعة الزقازيق بخالص التهنئة إلى الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات وأمل زيدان رئيس قسم الباثولوحيا الإكلينيكية وإلي كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقسم، وكذلك كل العاملين بكافة القطاعات بالمستشفيات.

جودة الخدمة المعملية

وأعرب الدرندلي عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة تضافر كافة الجهود، مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمة المعملية والتي تعد من العوامل الفعالة في ضمان تحقيق الجودة الصحية للمرضى، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة وداعمًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR) هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الاعتماد للمنشآت الصحية بمصر وكذلك الترخيص لها بدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.