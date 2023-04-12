ضبط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في التجمع الأول

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب على المواطنين والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بدائرة القسم.

وبالانتقال تم التقابل مع طرف أول مالك محل ذهب، وعُثر بحوزته على عملات محلية وأجنبية طرف ثان، إحدى السيدات، مستقلة السيارة المُشار إليها ملكها، وبحوزتها مبلغا ماليا مقلدا.

وبمواجهة الطرف الثاني أقرت بالشروع في النصب على الطرف الأول وذلك بإعطائه مبلغا ماليا مزورا، مقابل استيلائها على المبلغ المالي المضبوط بحوزته، وحال محاولة هروبها فوجئت بالقفز داخل السيارة وتمسكه بعجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة بمحل البلاغ وتوقفها، وبسؤال الطرف الأول عن مصدر العملات الأجنبية أقر بأنّه يجمعها بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.