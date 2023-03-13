حبس سيدتين بتهمة تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمتين بالاتجار في النقد الأجنبي بميناء القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي، وسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

بداية البلاغ

وصلت معلومات للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقيام سيدتين لهما معلومات جنائية سابقة بحيازتهما مبالغ مالية، واتجارهما في العملات الأجنبية المختلفة.

وتبين من الفحص أنّ العملات مخبأة داخل حقيبة وأسفل طيات ملابسهما، حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وعقب تقنين الاجراءات وبمواجهتهما أقرَا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة

قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه