ضبط سيدة بتهمة سرقة عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من منزل في التجمع الأول

ضبطت وزارة الداخلية، إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتهمة سرقة عملات أجنبية ومحلية ومشغولات ذهبية، من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واعترفت بارتكاب الواقعة نظرا لطبيعة عملها طرف مالك مسكن المجني عليه، وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بمحل سكنه، حيث تمكنت من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأضافت بإنفاقها باقي المبلغ على متطلباتها الشخصية.

كما جرى ضبط شخصين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الرفع على ونش سيارات، وأقرا بسرقتهما سيارتان بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى اثنين من عملائهما سيئ النية، إضافة إلى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وعثر بحوزته على 15 مفتاح سيارة مصطنع، وسلاح أبيض، وكشاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.