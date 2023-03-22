اعترافات المتهمين بسرقة عملات أجنبية بمدينة نصر: «كنا هنبيعها في السوق السوداء»

«سرقنا مبلغ من جوا شقة وكنا شايفين فيه فلوس أجنبي ومحلي فلما سألنا قالوا إننا ممكن نبيعهم في السوق السودا ونكسب فيهم»..هكذا كان ملخص اعترافات المتهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل أحد المساكن بمدينة نصر أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

متهمان لهما معلومات جنائية سابقة

تعود الكواليس لوصول بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث حيال شخصين لهما معلومات جنائية سابقة بقيامهما بسرقة أحد المساكن بالمنطقة وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بالفحص تبين أن المبلغ المالي عبارة عن عملات «محلية وأجنبية» وقاما بالسرقة للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق ربح غير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»

أما عن عقوبة الإتجار بالنقد قال المحامي سمير عبد العظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.