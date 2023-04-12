مبعوث «الأوقاف» باليابان يطالب قناة الناس بزيادة البعثات لتوضيح صورة الإسلام

وجه الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو في اليابان، الشكر التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الأوقاف، وسفارة مصر باليابان، على المجهودات التي يتمّ بذلها خلال شهر رمضان لتعليم ونشر الدين الوسطى السمح لكل دول العالم، مطالبا بالإكثار من البعثات التي تعمل توضيح صورة الإسلام الصحيحة.

لقطات من تلاوة الشيخ محمد عبدالظاهر

وعرضت قناة الناس لقطات من تلاوة الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، وعدد من الحضور للقرآن الكريم، وتنظيم الإفطار وتوزيع الأطعمة على الموجودين داخل المسجد، وإقامة الأذان بصوت أحد المؤذنين اليابانيين، ولقطات من الشارع الياباني، أثناء الأذان وإقبال المسلمين من اليابانيين على المسجد.

كما أظهر الفيديو حضور درس الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، عن الصيام وفضله وعظم أجره وثوابه عند الله.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.