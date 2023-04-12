نادية عمارة تفسر معنى اسم الله «العزيز» عبر قناة الناس (فيديو)

سلطت الدكتورة نادية عمارة، الضوء على اسم الله «العزيز»، الذي ورد ذكره 92 مرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في سورة البقرة «واعلم أنّ الله عزيز حكيم»، ومادة الفعل «عز» في اللغة العربية تدل على أصل الفعل وهو القوة، و«عز» تدل على الشدة والغلبة في أصل اللغة، وتدل على التفرد والنفاسة والعز خلاف الذل، والعزة تعني الرفعة والامتناع ودليل على القوة، واسم الله العزيز يحتمل 3 معاني، أولها «الله العزيز الغالب»، ومعنى عزيز هو «الغالب على أمره» لايعجزه شئ مطلق في الأرض والسماء.

المعنى الثاني لاسم الله العزيز هو الشدة والقوة

وأضافت عمارة خلال حديثها في برنامجها «قلوب عامرة» عبر قناة «الناس»، أنّ المعنى الثاني لاسم الله العزيز هو الشدة والقوة «إن الله قوي عزيز»، والمعنى الثالث أن يكون بمعنى أنّه لا نظير له ولا بديل له، «لله العزة جميعا»، شارحة أنّ الله تعالى خلق المخلوقات وسخرها، ولما خلقها الله سبحانه وتعالى سارت مسخرة مذللة بأمره ولا تتعدى النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لا تتقدم ولا تتأخر عنه، فهي منقادة لعزته وخاضعة لجلاله.

الإنسان مقهور ومعنى مقهور أن أمره بيد الله العزيز

وتابعت عمارة أنّ الإنسان مقهور، وهذا يعني أنّ أمره بيد الله العزيز، والخلق كله يسير على السنة الإلهية والنظام الإلهي ولا يستطيع أي من المخلوقات الخروج عن نظام الله، موضحة أنّ الله هو العزيز الغني الذي بعزته استغنى بذاته ولا يحتاج لما نحتاج إليه نحن ولا يفتقر لما يفتقدون إليه.