مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.. صدمة سميحة وسماح بعد مغادرة كوافير الأسطورة

تتوالى أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة في إطار كوميدي، حيث ذهبت سميحه وسماح إلى كوافير الأسطورة لحضور الفرح والظهور بمظهر لائق، لكنهما يتفاجآن بمظهرهما الكوميدي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وتستيقظ يسرا من نومها هي ومايان السيد بعد الفرح، ويفزعان من مظهرهما، ولم تتعرف أي منهما على الأخرى من اختلاف مظهرهما.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.