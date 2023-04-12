نبيل عيسى عن مشاركته في مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج: أنا محظوظ

على شاشة التليفزيون في موسم مسلسلات رمضان 2023، جاء ظهور الفنان نبيل عيسى، في مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، لافتًا للأنظار من خلال تجسيده شخصية أكرم الذي يتفاجأ بحرمان والده له من الميراث، في مقابل كتابة كل ممتلكاته باسم شقيقته جميلة فقط دون غيرها، ويعيش صراعًا بين الحصول على حقوقه كاملة دون تعرض شقيقته للأذى، وفي ظل الصراعات والمؤامرات التي تتصاعد خلال الأحداث، يعيش قصة حب مع فتاة يحمل ماضيها كثير من الأزمات وصادر ضدها أحكامًا قضائية في قضايا مخلة بالآداب.

نبيل عيسى شقيق ريهام حجاج في مسلسل جميلة

«أنا محظوظ في رمضان السنة دي»، كلمات عبّر بها نبيل عيسى، خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن سعادته للمشاركة في مسلسل جميلة، والذي يعرض على عدد من القنوات أبرزها CBC، وON TV، والحياة، بخلاف منصة watch it الإلكترونية، خصوصًا وأن صناعة هذا العمل من تأليف الكاتب أيمن سلامة، الذي ينجح دائمًا في خلق عالم ملئ بالتشويق والإثارة.

واستطرد قائلًا: كذلك المخرج سامح عبدالعزيز، الذي يملك أدواتًا قادرة على تحويل هذا العالم إلى لوحة فنية من لحم ودم على الشاشة، كذلك نجوم العمل بداية من ريهام حجاج، والجميلة سوسن بدر، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهاني عادل، وأحمد وفيق، والكثير من النجوم الذين كانت تجمعهم الألفة والمحبة خلال الكواليس وجلسات التحضير، وهو ما انعكس بدوره أمام الكاميرا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، ونبيل عيسى، وهشام إسماعيل، وهاني عادل، وأحمد الشامي، وسامح الصريطي، وعبير منير، ولطيفة فهمي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.