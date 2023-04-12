مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. نادرة تبكي على فراق شداد بعد وفاته بعيار ناري

أحداث مثيرة ومشوقة، جاءت ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وينتظر الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 21، حيث طلبت الدكتورة «أنس» التي تجسد دورها الفنانة ندى موسى، من والدتها، أن تتوسط لها عند والدها لتكمل دراستها في إنجلترا، فتلطم سكينة خديها ساخرة منها، وتؤكد أنّها تطلب أشياء غير منطقية.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 21

يمرض يوسف الرضيع ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة ويطلب «شداد» من رجاله إحضار طبيب، ويتلقى شداد مكالمة ثم يخبر رجاله أنّ هناك عملية كبيرة تنتظرهم اليوم، فيرفض النزول من الجبل وإحضار طبيب، يبكي يوسف وتحتضنه نادرة وتطلب من شداد النزول للطبيب، لكن شداد يتلقى عيارا ناريا ويموت وسط صراخ نادرة وصوت الرصاص.

تطور بأحداث مسلسل عملة نادرة

تقف نادرة تحمل رضيعها خلف الرجال وهم يصلون على شداد صلاة الجنازة، وتجلس نادرة بمفردها مع شداد تحدثه وتؤكد له مدى حبها له والأمان الذي شعر به وهي إلى جواره.