حكاية جريمة الهرم.. عشاء أخير وجثة بجوار ترعة وأقراص منومة

قبل 10 سنوات، وقعت جريمة قتل موظف ذبحًا، والتخلص من جثته في ترعة المريوطية، بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، وتحوم الشبهة حول زوجته، التي كانت تتناول العشاء برفقته قبل العثور على جثته مقتولًا، فماذا حدث وهل عثرت الشرطة على القاتل تفاصيل كثيرة أزاحت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية وصولا للقاتل.

جثة شاب أسفل طريق المريوطية

صباح يوم السبت 1 يونيو 2013، عثر الأهالي على جثة لشاب مقتول أسفل طريق المريوطية، بمجرد ما شاهدوا جثمان المتوفى، أسرعوا إلى قسم شرطة الهرم، وطلب عدد منهم مقابلة رئيس المباحث، وفور دخولهم القسم، أخبروا رئيس المباحث بتفاصيل الواقعة قائلين: «فيه واحد مقتول عند المريوطية»، دقائق معدودة، وكان رئيس المباحث وعدد من معاوني القسم، موجودين في مكان البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في محيط الواقعة، وبدأت القوات في الانتشار واستجواب عدد من الشهود، وانتقل فريق آخر لتفريغ الكاميرات.

وتبين من المعاينة المبدئية أنَّ الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، ومصاب بجرح ذبحي في الرقبة، تسبب في وفاته، بينما كان فريق المباحث يفحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثمان، حضر محقق النيابة العامة، وناظر الجثمان، وقرر عرض الضحية على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ومن خلال فحص ملابس الضحية، توصل المحقق الى هويته وتبين انه شاب 28 سنة، متزوج ومقيم في مكان قريب من العثور على الجثمان، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثمان، وتوجه المحقق برفقة قوة امنية محل إقامة المجني عليه.

نقطة دماء وأقراص منومة

7 دقائق من مسرح الجريمة، كانت المدة التي استغرقها المحقق والقوة المرافقة للوصول الى منزل الضحية، وبمجرد الوصول، فتحت الزوجة باب الشقة التي تقع بالطابق الأول في عقار مكون من 7 طوابق، ودخلت القوات الشقة، وبدأ المحقق في إجراء معاينة وتبين أن هناك بقايا طعام، وأقراص منومة، وآثار لدماء في صالة الشقة، وأن الضحية كان متزوج من 3 سنوات، وبمناقشتها حول ضبط أقراص منومة، وآثار الدماء ظهر عليها علامات الارتباك، وبدأت في الحديث عن خلافات زوجية مع زوجها قائله أمام المحقق «معملتش حاجة، حطيت المنوم بس، صاحبه هو اللي قتله، وشال الجثة ورماها جنب ترعة المريوطية» وتمّ اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم .

بمجرد اعتراف الزوجة عن شريكها، أخذت القوات البيانات الخاصة بالشاب المشتبه فيه الثاني، وانطلقت قوة من المباحث، وألقت القبض عليه، وتمّ اقتياده إلى قسم شرطة الهرم، ومثلت الزوجة وشريكها أمام رئيس المباحث واعتراف الاثنين في محضر الشرطة بتفاصيل الجريمة، وقال صديق الضحية إنَّ الزوجة وضعت أقراص منومة في الشاي للضحية وعقب تناوله، حضر وذبحه لوجود خلافات بينهما، وألقى بالجثمان إلى جوار ترعة المريوطية.

وتمّ إحالة المتهمين للنيابة العامة، وسجلت اعترافات بالصوت والصورة للمتهمين، وتمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية وأصدرَت المحكمة قرارًا بإعدامهما.