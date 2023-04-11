انتداب الطب الشرعي لفحص جثة مسن عثر عليها بمصر القديمة

قررت النيابة العامة نقل جثة مسن عثر عليها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة إلى مشرحة زينهم، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثمان لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه.

إجراء تحليل الكشف عن السموم والتصريح بالدفن

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن السموم وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة مباحث مصر القديمة بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي حسن إمام عبد الرسول في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود بعض الإصابات الظاهرية، كما تم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.