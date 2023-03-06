كواليس مقتل أربعيني داخل منزله بالقاهرة.. دماء في مسرح الجريمة

انتقلت جهات التحقيق بالقاهرة لمناظرة جثمان شاب عثر على جثته بها بطعنات وملقى على الأرض داخل منزله بمنطقة عين شمس، وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة وضبط المتهم مرتكب الجريمة.

مسرح الجريمة

وداخل مسرح الجريمة بمنطقة عين شمس، انتقلت الأدلة الجنائية الى المكان لمعاينة جثة الشاب التى أصيب بعدة طعنات فى منطقة البطن والصدر، كما أنتقل رجال الشرطة فى المكان وقاموا بفرض كردون أمني لمنع أقتراب الأهالي من مسرح الجريمة وانتقلت جهات التحقيق لمناظرة جثمان الضحية، وتبين من خلال التحريات التى أجراها رجال الشرطة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كما تبين من خلال المعاينة والتحريات سلامة منافذ الشقة، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، كما أنه تبين عدم وجود ما يشير الى حدوث سرقة داخل الشقة، كما يكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم مرتكب الجريمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أحمد داود المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة وأطلق عليه الرصاص وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.