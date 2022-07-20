القصة الكاملة لقتل نجل لاعب الزمالك لوالدته.. أشعل سيجارة ولم يغادر مسرح الجريمة

قطعة حديدية عليها آثار دماء وعقب سيجارة وجثمان سيدة في العقد السادس من العمر، هذا ما أثبتته معاينة جهات التحقيق لمسرح جريمة نفذها نجل لاعب الزمالك السابق بحق والدته؛ قبل أن يصيب جدته ووالده بكدمات وجروج غائرة نقلا على إثرها للمستشفى، وظل المتهم جالسًا في مسرح الجريمة ولم يهرب حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

كلمات غير مفهومة من نجل لاعب الزمالك

كان يهذي بكلمات غير مفهومة ويشعل سيجارة في يده، يجلس داخل منزل أسرته في بنها وبجانبه جثمان والدته الغارق في الدماء غير مبالٍ بما حدث، وكأنه أتى من كوكب آخر، هذا المشهد يجسد الوضع الذي كان عليه نجل لاعب الزمالك السابق بعد أن قتل والدته نهاد السيد إبراهيم بقطعة حديدية هشم بها رأسها، وأصاب جدته من أمه ووالده إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك السابق، في السبعينيات، اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لا يعمل

هدأ نجل لاعب الزمالك بعد ساعات من الجريمة وشرح تفاصيلها أمام جهات التحقيق بعد أن نسبت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد، وأنه قتل والدته خلال مشادة كلامية بينهما، وأنها كانت توجه له اللوم على عدم العمل والتقليل منه، وأنه فقد ثباته النفسي واعتدى عليها بقطعة حديدية على رأسها عدة مرات فسقطت على الأرض وماتت في الحال، وأنه ضرب جدته التي أمسكت بعصا المكنسة الخشبية وحاولت إبعاده عن والدته فأصابها في يدها، وبعدها اشتبك مع والده واعتدى عليه بالضرب بذات القطعة الحديدة حتى أصيب أيضًا.

لاعب الزمالك السابق: ابني يعاني من هياج عصبي

وقال نجل لاعب السابق في تحقيقات النيابة إنه لم يخطط للجريمة، وأن ما حدث بسبب ضغوط نفسية يعاني منها، وأنه لم يقصد قتل والدته ولم يبيت النية على تنفيذ الجريمة، وبحسب رواية والد المتهم وجدته في محضر الشرطة أن المتهم يعاني من حالة هياج عصبي وأنه يعاني من هذا المرض منه فترة ويتلقى العلاج منه.