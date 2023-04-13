تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بجنوب سيناء.. يضم قاعة مؤتمرات تتسع لـ600 فرد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة السياحة الدينية الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، واستغلال مقومات المدينة الدينية والتاريخية لمضاعفة السياحة.

أشار المحافظ إلى أنّ مشروع التجلي الأعظم، يحقق رؤية مصر في 2030 ويخلق فرص عمل جديدة لأهالي المدينة، ويعمل على تنمية مدينة سانت كاترين في شتى المجالات.

موقف المشروع

وفي إطار متابعته اليومية والمستمرة للموقف التنفيذي وسير الأعمال بكافة المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة، استمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتقرير مفصل عن موقف الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، من الدكتورة إيمان متولي خبير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بمحافظة جنوب سيناء، وبعض نسب تنفيذ المشروعات التي تحققت على أرض الواقع وتشمل 14 مشروعًا.

وأشار المحافظ، إلى أنّ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين كعاصمة للسياحة الدينية على مستوى العالم، يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية لتحقيق رؤية مصر 2030.

تفاصيل مشروع التجلي الأعظم

وقال فودة، إنّ المشروع يتكون من مركز زوار المدينة، وساحة السلام، ويحتوي على قاعة مؤتمرات تتسع لـ 600 فرد بالإضافة إلى ساحة احتفالات، وأيضًا النزل البيئي الجديد بإجمالي 192 غرفة.

وتابع أنه بجري تطوير المنطقة السياحية لتشمل المنتجع الجبلي ومبنى البازارات والنادي الاجتماعي وتطوير وادي الدير ومشروعات مواجهة أخطار السيول بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الطرق والمرافق «مياه- صرف- زراعة - كهرباء- اتصالات - إضاءة داخلية».

وأضاف أنه جرى تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال أعمال تحسين واجهات المباني الخارجية بالإضافة إلى تحسين شبكة المرافق وإنشاء حضانة، كما يجري إنشاء الفندق الجبلي بسعة 150 غرفة وتطوير النزل القديم بالإضافة إلى المجمع الإداري الجديد والمجمع السكني بحي الزيتونة وتطوير مركز البلدة التراثية وأخيرا أعمال التنسيق الحضاري بممشى وادي الأربعين بالمدينة.