اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تحويل «سانت كاترين» إلى مقصد عالمي للزائرين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي: تحويل «سانت كاترين» إلى مقصد عالمي للزائرين

الرئيس: مصر قضت على «فيروس سي».. و«الصحة العالمية» وصفت المبادرة الخاصة بـ«غير المسبوقة».. وخدمات مصر الصحية امتدت لدول أفريقية وآسيوية

وزير الصحة: إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أنواع من «السرطان» قريبا

اعتبارا من اليوم الأقباط يحيون أقدس

أيامهم الدينية قبل الاحتفال بعيد القيامة

أسبوع الآلام.. ذكرى الأيام الأخيرة للمسيح على الأرض

«عبدالغفار»: تشمل ««البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون».. وفحص المقبلين على الزواج «سرى»

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين فى دير الأنبا بيشوى.. والكنائس تصلى الجناز العام و4 آلاف قبطى يواصلون التوافد على القدس

«حياة كريمة» توزع 20 ألف طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية

إطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا

طقوسه: الكنائس تعلق الستائر السوداء وتمنع قداسات الصلاة على الموتى.. والأقباط يفطرون فى الجمعة العظيمة على الفول النابت والطعمية والخل

الأنبا بنيامين: سبت النور يشهد معجزة خروج النور من كنيسة القيامة وهى عبارة عن نار لا تحرق الجلد

جمال سليمان: مسلسل «عملة نادرة» أعادنى للدراما الصعيدية المقرّبة إلى قلبى.. واستفدت الكثير من نيللى كريم وحديثها عن تعلمها منى تواضع منها وواجهنا صعوبات فى مشاهد النيل

الدراما ليست مطالبة بتقديم حلول للقضايا المجتمعية «بنعرض المشكلة للرأى العام والحلول عند أصحاب القرار»

الصفحة الثانية

نائب محافظ القاهرة: الأسمرات نموذج لتحسين نوعية الحياة

«عبدالمنعم»: التحدى الأهم حالياً هو الحفاظ على ما تم تحقيقه ولن نسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أى ظاهرة عشوائية

وزير السياحة يبحث زيادة الحركة الوافدة من فرنسا

«التخطيط»: 4.3 مليار جنيه لتنفيذ 259 مشروعاً تنموياً فى بنى سويف

«الصحة»: فحص 267 ألف مولود ضمن مبادرة «الكشف عن الأمراض الوراثية»

«عبدالغفار»: نستهدف 189 مرضا.. و«هالة»: تخصيص 42 مركزاً للعلاج

«ابحث وطور» فى جامعة القاهرة لحل مشكلات قطاع المياه والصرف الصحى وزير الرى: حصر أصول الوزارة واختيار أفضل السبل لاستثمارها

«سويلم»: الإدارة المركزية للأملاك أجرت معاينات على الطبيعة لحصر الأراضى ودراسة عروض استغلالها

عضو الحوار الوطنى: من الضرورى دخول الفنون على خط معالجة ملفات الاقتصاد والتعليم

الشاعر إبراهيم عبدالفتاح: مشاركتنا فى «الحوار» تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالثقافة

الصفحة الثالثة

«فسيخ ورنجة» فى رمضان.. مطعم «ملوحة» للصائمين بالفيوم

«سحر» مسحراتية من 20 سنة

«سعادتى فى فرحة الأطفال»

كاهن يقدم وجبات إفطار بأسيوط.. «الله محبة»

من الحكم العطائية.. «لا تيأس من تأخر العطاء»

الصفحة الرابعة

شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% وسط تفاؤل مصرفى بتراجع معدلات التضخم

مؤشرات قياسية تقود «غانم» لرئاسة «التعمير والإسكان» فى دورة جديدة

قفزة فى صافى الأرباح بعد الضرائب بنمو 23.3% بنهاية عام 2022 ومعدل كفاية رأس المال يصعد 21٫8٪

«الأهلى المصرى ومصر» يجمعان 122 مليار جنيه فى أول 72 ساعة.. وخبراء: خطوة موفقة وتلبى احتياجات العملاء

شراكة بين «CIB» ومؤسسة التمويل الدولية لإدارة مخاطر المناخ

«عبدالقادر»: ستُعزّز قدرة البنك على دراسة أثر المخاطر على محفظة البنك الائتمانية

«وينفسيتور» توقِّع شراكات استراتيجية مع أكبر الاستشاريين «I Sheraton»

«فاين» تستحوذ على شركتين مصريتين فى قطاع الصحة

الصفحة الخامسة

«مصر الخير» و«57357» و«مجدى يعقوب».. أهم مبادرات «ماستر جروب» فى رمضان

«بلومبرج»: البنك الأهلى فى صدارة السوق كوكيل للتمويل خلال الربع الأول من 2023

بروتوكول بين بنك مصر و«القومى للمرأة» لتمكين طالبات التعليم الفنى

«الإتربى»: يحقق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص

و«مرسى»: «البنك» يمارس أدواراً اجتماعية قوية

«عكاشة»: شهادة ثقة من مؤسسة دولية ذات ثقل.. و«أبوالفتوح»: تؤكد القدرة على إدارة الصفقات

رئيس المصرف المتحد: ارتفاع حجم الأعمال بدعم من تمويلات المشروعات للشركات والأفراد

«القاضى»: رفع القدرات الابتكارية والإبداعية كأحد عناصر عملية التطوير.. وشهادة جديدة متوافقة مع «الشريعة» بعائد 19% متغير

الصفحة السادسة

الأقباط يحيون أقدس أيام الديانة المسيحية قبل الاحتفال بعيد القيامة في ذكرى الأيام الأخيرة

فى حياة المسيح على الأرض

الأقباط يطلقون اليوم بخور قداسات «أحد الشعانين».. والكنائس تصلى بالطقس الفرايحى قبل الجناز العام وتعليق الستائر السوداء

البابا تواضروس يصلى اليوم قداس أحد الشعانين فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.. و4 آلاف قبطى يواصلون التوافد على القدس للتبرك بالمواضع المقدسة

القس بولس حليم: أحد السعف هو ذكرى دخول المسيح إلى القدس واستقبله أهلها استقبال الملوك فارشين ثيابهم تحته وشهده 2.5 مليون يهودى

تاريخه.. كانت الكنيسة تحتفل به بعد كل ثلاثة عقود وكان منفصلاً عن الصوم الأربعينى

طقوسه.. تعليق الستائر السوداء فى الكنائس وعدم صلاة القداسات أو الصلاة على الموتى

عضو لجنة التاريخ القبطى: تطور أسبوع الآلام على خمس مراحل حتى الآن

كاهن كنيسة السيدة العذراء: ترتب الكنيسة للأسبوع قبل بدايته بصلاة القنديل العام والجناز العام

القمص يوسف الحومى: منعت قوانين الآباء العمل فى هذا الأسبوع وكان إجازة رسمية فى عهد الملك قسطنطين

كاهن مارجرجس: يصلى فى خميس العهد أطول صلاة باكر فى السنة وأكبر طقس كنسى يقام فى الجمعة العظيمة

الصفحة السابعة

من «أورشليم» إلى «الجلجثة».. تفاصيل آخر 7 أيام للسيد المسيح على الأرض قبل المجىء الثانى حسب الاعتقاد المسيحى

أبرز الأحداث للمسيح على الأرض بحسب الإنجيل: أحيا الموتى ودخل القدس ولعن شجرة التين غير المثمرة وطهّر الهيكل من الباعة وألقى تعاليمه الأخيرة وتآمر ضده تلميذه «يهوذا» مع «اليهود» وأسّس سر «التناول» وغسل أرجل تلاميذه فى العشاء الأخير قبل أن يخضع لـ6 محاكمات فى الجمعة العظيمة

الأنبا بنيامين لـ«الوطن»: «أسبوع البصخة» من أقدس أيام العام للكنيسة لأن جوهر العقيدة المسيحية يقوم عليه

مطران المنوفية للأقباط الأرثوذكس: أسبوع الآلام كان يتم الاحتفال به كل 33 عاماً ثم رأفت الكنيسة بحال الشعب فأصبح حدثاً سنوياً

«البصخة» كلمة قبطية مصرية قديمة تعنى «العبور» وكذلك آلام المسيح عبرت بنا من الخطية إلى الخلاص ومن هنا جاء مصطلح «أسبوع البصخة»

الصفحة الثامنة

«عملة نادرة» أعادنى للدراما الصعيدية المقرّبة لقلبى.. ومجتمعات سورية لا تحب توريث أرضها للنساء

فريدة سيف النصر فنانة عفوية وذكية ولم أواجه صعوبات فى أداء اللهجة الصعيدية

الدراما ليست مطالبة بتقديم حلول للقضايا المجتمعية «بنعرض المشكلة للرأى العام والحلول عند أصحاب القرار»

أحمد صادق: زيارتى للطبيب النفسى فى الحياة سهّلت مهمة تجسيد شخصيته على الشاشة

أحمد العوضى «ابن بلد ومجدع» وياسمين عبدالعزيز «موهبة» لا يوجد منها الكثير