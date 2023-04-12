موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشارقة.. مدتها 20 دقيفة

تساءل مواطني الشارقة والمقيمون فيها خلال الساعات الماضية، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، عن مواعيد عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع مدن الدولة، والتي يستعرضها «الوطن» بوضوح من أجل الاستعداد لتأدية صلاة العيد وسط الأهالي والأصدقاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشارقة

وأشارت الهيئة إلى أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشارقة، بعد استطلاع رؤية هلال شوال، والذي يجري بعد صلاة المغرب في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث إن شهر رمضان المبارك للعام الجاري يتمم 29 يومًا، في تمام الساعة الخامسة والسابعة والخمسون دقيقة 05:57 صباحًا، يوم الجمعة 21 من أبريل الجاري، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، داعية الجميع بمدينة الشارقة بضرورة الحرص على الذهاب إلى المساجد والساحات المخصصة للصلاة، قبل ذلك الوقت حتى يتمكنوا من إيجاد مكان لتأدية الصلاة، قبل ازدحامها، مؤكدة أن المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة العيد بعد صلاة الفجر.

مدة صلاة العيد بمدينة الشارقة في الإمارات

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور طاهر المبارك الأميري، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشارقة، إذ أن خطبة الصلاة تستغرق ما يقرب من 20 دقيقة فقط، أي أن صلاة عيد الفطر في المدينة تنتهي في تمام الساعة السادسة والعشرون دقيقة 6:20 صباحًا، معربًا عن أن من فاتته صلاة العيد في المسجد نتيجة الازدحام يجوز له أن يصليها منفردًا.

ويذكر أن مدينة الشارقة هي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، ويبلغ عدد سكانها ألف و275 مليون نسمة، كما أنها تحتوى على العديد من المساجد التي يصلي فيها المسلمون عيد الفطر وغيرها من الصلوات.