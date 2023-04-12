موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين.. باليوم والساعة

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، تزايدت مؤشرات البحث على محرك جوجل من قبل المواطنين الفلسطينيين، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين، وذلك من أجل الاستعداد بفارغ الصبر للاحتفال بذلك اليوم المبارك الذي تجتمع فيه شعوب العالم من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط الأهالي والأبناء والزينة والبلالين.

وفى السياق ذاته، تجيب «الوطن» عن سؤال ما هو موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين؟، إذ يجري تحري هلال شهر شوال مع غروب شمس يوم الخميس 20 أبريل 2023، الذي يوافق 29 من شهر رمضان المبارك 1444، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان، من المتوقع أن يكون 29 يومًا لينتهي يوم 21 أبريل الجاري.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين

أما بشأن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في فلسطين، فمن المتوقع أن يُقام داخل المساجد وساحات العراء بمختلف الأحياء، يوم السبت الموافق الأول من مايو 2023 المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمسة دقائق 05:35 صباحاً، بحسب وكالة سوا الإخبارية.

استعداد المواطنين لعيد الفطر المبارك في فلسطين

ويستعد المواطنون خلال تلك الأيام المباركة، بالتزين وارتداء الملابس الجديدة، إذ تعمل مصانع الملابس بشكل كبير وزيادة في الإنتاجية، تجهيزًا لملابس عيد الفطر، كما يتجه التجار إلى استيراد الملابس والأدوات المنزلية بكمية وفيرة، وذلك في محاولة لتوفير كافة السلع اللازمة للمواطنين، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، تعمل مصانع الحلويات على زيادة توفير كمية الإنتاج، من أشهر الحلويات الفلسطينية التي تتمثل في الكعك والبسكويت والمعمول بكافة أشكاله وأنواعه، من أجل تلبية المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.