تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دبي

تزايدت مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دبي وتوقيت صلاة العيد، حيث أن المسلمين في جميع أنحاء العالم ينتظرون تأدية صلاة العيد بعد الانتهاء من صوم شهر رمضان المبارك، و استطلاع رؤية هلال شهر شوال وهو الشهر العاشر من السنة الهجرية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دبي

وتحدد لجنة المعهد العالي للبحوث الفلكية في الإمارات موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دبي، بعد استطلاع رؤية هلال شوال، ويجري في توقيت مغرب في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، إذ أنَّه من المتوقع أن شهر رمضان للعام الجاري يتمم 29 يوما.

ومن الناحية الفلكية من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في الإمارات يوم الجمعة الموافق 21 من أبريل الجاري.

توقيت صلاة العيد

وبحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، فإنّ المواطنين يستعدون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دبي، من أجل الخروج والتنزه في الحدائق واستقبال المقربين بالمنازل، إضافة إلى صحبة أبنائهم والتوجه في الصباح الباكر إلى المساجد لتأدية صلاة العيد، حيث من المقرر أن يكون توقيت صلاة العيد بتوقيت أبوظبي في تمام الساعة 6.02 صباحاً، بينما تكون صلاة العيد بتوقيت دبي في تمام الساعة 5.57.

اجازة عيد الفطر المبارك فى الإمارات

ومن ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في بداية الأسبوع الجاري، قراراً بتحديد العطلات والاجازات الرسمية في القطاع الحكومي، و القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، من أجل تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني بالقطاعات المختلفة، ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاعين العام والخاص، هي 4 أيام بداية من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444.