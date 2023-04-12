شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فيها قداسةَ البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

خريطة احتفالات عيد القيامة

فيما تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والإنجيلية والأسقفية والكاثوليكية»، يوم السبت المقبل المعروف بـ«سبت النور» بعيد القيامة المجيد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات قداس عيد القيامة المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس ليلة السبت المقبل في الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

تهنئة عيد القيامة عبر التلفون

وأصدرت الكنيسة بيانا حول التهنئة بالعيد حيث اقتصرت على الهاتف المحمول فقط نظرا لرمضان.

فيما يترأس الدكتور أندريه زكي احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الساعة الواحدة ظهرا، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الرئيس والوزارات.

أما عن الكنيسة الكاثوليكية، فيترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء يوم السبت المقبل.